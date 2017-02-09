Країни Балтії домагатимуться від НАТО посилення безпеки через російські навчання

Президент Литви Даля Грібаускайте заявляє, що країни Балтії домагатимуться додаткових заходів безпеки від США та НАТО у зв’язку з масштабними російськими військовими навчаннями, які мають відбутися у вересні.

«Ми бачимо, що ризики зростають. Ми занепокоєні через навчання «Запад» у 2017 році, під час яких буде розгорнуто великі і агресивні війська вздовж наших кордонів, які демонстративно готуватимуться до війни з Заходом», – заявила Грібаускайте 9 лютого після зустрічі з президентами Естонії та Латвії у Ризі.

«Це означає, що ми говоритимемо з НАТО про розробку додаткових безпекових планів та швидший процес ухвалення рішень», – зазначила Грібаускайте.

На початку липня 2016 року на саміті НАТО у Варшаві лідери альянсу погодилися на розгортання додаткових підрозділів уздовж східного флангу оборонного союзу у відповідь на агресивні дії Росії.

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – висловлюють занепокоєння через можливу агресію Росії після анексії Москвою українського Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.

Всі три балтійські країни входили до СРСР і приєдналися до НАТО у 2004 році. Вони також підписали зі США двосторонні безпекові угоди, які полегшують розгортання на їхній території військ та техніки.

Обраний президент США Дональд Трамп назвав союз НАТО «застарілим», що посилило занепокоєння у східній частині Європи.