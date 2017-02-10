Голова Окружного адмінсуду Києва літав до Норвегії на приватному літаку – «Схеми»

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, який претендує на посаду судді нового Верховного суду України, в 2013 році здійснював переліт до Норвегії на приватному літаку, вартість оренди якого перевищує його офіційний річний дохід. Разом із ним на борту був ще один суддя Олексій Колесниченко, який на той час працював заступником голови Одеського окружного адміністративного суду. Ці дані, які у рамках конкурсу до Верховного суду зібрала Вища кваліфікаційна комісія, опинились у розпорядженні журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Так, Павло Вовк та Олексій Колесниченко вилетіли 6 червня з Києва до норвезького міста Тромсе на літаку Bombardjer Learjet 60 з бортовим номером UR-CHH, а повернулись до Києва цим же бортом 10 червня 2013 року. Цей літак розрахований всього на 7-9 пасажирів. Наразі невідомо, чи були у літаку інші пасажири, окрім двох суддів.

Суддя Павло Вовк не спростував інформацію про те, що літав у Норвегію приватним літаком, але заявив, що купив на нього звичайний квиток: «Якщо така подорож була… Тому що я люблю подорожувати, подорожую економом. Тому, якщо така подорож була, то означає, що на цей чартер був куплений мною білет і не за великі гроші. Я не пам’ятаю, що було у 2013 році, такі дрібниці. Але точно я за це не платив великих грошей».

«Схеми» зателефонували до однієї з українських компаній, щоб дізнатися скільки коштує оренда саме такого літака Bombardjer Learjet 60 на переліт Київ – Тромсе – Київ.

«З однією ночівлею – 22 700 євро. Це якщо сьогодні туди, а завтра – назад. Кожна додаткова ночівля коштуватиме 2500 євро. Всього можна буде забронювати борт на три дні. Якщо потрібен більший термін стоянки, то два окремі рейси, кожен із яких по 19 000 євро», – розповіли в авіакомпанії.

Також журналісти запитали в іншої компанії, яка організовує чартерні авіаперельоти, чи можна купити квиток на такий літак місткістю всього на вісім пасажирів.

«Квиток на чартерний рейс – це квиток завчасно викуплений, якого немає в загальній системі бронювання і на сайтах компанії, але які передбачені для туристичних подорожей. Відповідно, там передбачено економ-клас. Тому варто очікувати, що з вами будуть летіти не 8 людей, а 100-130», – повідомили журналістам в авіакомпанії, що займається чартерними перевезеннями.

Також «Схемам» вдалося дізнатися, що Павло Вовк здійснював групові закордонні перельоти з іншими суддями. Зокрема, згідно з документами Вищої кваліфікаційної комісії, у 2012 році Вовк із суддям того ж Окружного адміністративного суду Ігорем Погрібніченком та Віктором Шулежком літав у Дубаї та Париж.

Також у 2012 році Павло Вовк здійснив переліт до Афін, зокрема з суддею Окружного адміністративного суду Ігорем Качуром. Сам Качур підтвердив цю інформацію.

«Це богоугодна справа. Ми літали не до Афін, а, скоріш за все, на Афон літали», – розповів він журналістам програми і зазначив, що для нього це було не відрядження, а приватна подорож, яку він оплачував сам.

Сам Павло Вовк також не заперечив, що міг здійснювати перельоти в одному літаку разом із ще кількома суддями Окружного адміністративного суду.

«Я багато подорожую. В літаку зустрічаю знайомі обличчя. Якщо Ви це називаєте груповою подорожжю, в літаку, де летять інші особи, навіть знайомі, ну називайте так, це ваша оцінка. Це вже суб’єктивізм», – пояснив суддя.

За даними з офіційних декларацій, за весь 2013 рік суддя Павло Вовк заробив близько 230 тисяч гривень. У 2014 його дохід склав майже 250 тисяч гривень. У 2015 році – 227 тисяч гривень.

Павло Вовк претендує на посаду судді в новому Верховному суді і допущений до участі у конкурсі.

Раніше програма «Схеми» зафільмувала, як голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк зустрічався у київському ресторані із народним депутатом фракції БПП Олександром Грановським. Грановського називають одним з неформальних кураторів Адміністрації президента у прокуратурі та судах.