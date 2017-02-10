Юнкер: Україна отримає «безвіз» до літа

Євросоюз до літа запровадить безвізовий режим поїздок для громадян України, повідомив після зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

«Звичайно, ми обговорювали питання візової лібералізації. Це станеться до літа», – сказав Юнкер.

Він зауважив, що Україна виконала всі необхідні для цього умови.

9 лютого з посиланням на дипломатичні джерела кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі повідомляв, що безвізовий режим між Україною і Європейським союзом може набути чинності 12 червня.

Перед цим стало відомо, що «тріалог» – консультації між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією – щодо надання безвізового режиму для громадян України відбудеться 28 лютого.

Нещодавно комісар Європейського союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що про «безвіз» для українців домовляться навесні.

2 лютого Європейський парламент підтримав візову лібералізацію для Грузії. Доповідач Європейського парламенту із питань безвізового режиму Марія Ґабріел заявила, що громадяни Грузії «точно» зможуть подорожувати до ЄС без віз до кінця березня. Перед цим має відбутися остаточне схвалення механізму припинення дії «безвізу» в Європейському парламенті і Раді ЄС.

Для України переговори між Радою ЄС і Європарламентом щодо візової лібералізації можуть продовжитися після того, як механізм припинення «безвізу» запрацює.

Механізм припинення «безвізу» дозволятиме припинення на дев’ять місяців вільних пересувань Шенгенським простором іноземним громадянам у разі стрімкого зростання нелегальної міграції чи інших зловживань «безвізом» тією чи іншою третьою державою з-поміж 60 країн, із якими ЄС має безвізовий режим.

13-16 лютого відбудеться чергова сесія Європарламенту.