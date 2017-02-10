Трамп похвалив Литву за підтримку України

Президент США Дональд Трамп заявляє, щопідтримка Литвою суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусилля з диверсифікації джерел енергії сприяють досягненню спільної мети – підвищення безпеки в Європі і в регіоні. Про це повідомляє прес-служба президента Литви Далі Грібаускайте з посиланням на лист Трампа.

«Литва є цінним союзником по НАТО, який показує приклад іншим, виконуючи свої зобов’язання перед нашою спільною обороною, – це наочно доводить збільшення витрат на оборону з метою виконання узгоджених вимог НАТО», – йдеться в листі.

Напередодні президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що країни Балтії будуть домагатися додаткових заходів безпеки від США і НATO через масштабні військові навчання російських і білоруських збройних сил на території Білорусі під назвою «Захід-2017».

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – побоюються можливої агресії Росії після анексії Москвою українського Криму, окупації частини Донбасу та підтримки там сепаратистів.

Литва неодноразово заявляла про підтримку України, також повідомлялося про надання Києву зброї і боєприпасів.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, на Донбасі загинуло близько 10 тисяч людей, понад 22 тисячі були поранені внаслідок агресії Росії.