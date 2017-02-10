«Ми стурбовані навчаннями «Захід-2017» – Грібаускайте

Олег Груздзилович

У Білорусі та світі зростає стурбованість через масштабні військові навчання російських і білоруських збройних сил на території Білорусі під назвою «Захід-2017».

Президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що країни Балтії будуть домагатися додаткових заходів безпеки від США і НATO в зв'язку з цими навчаннями, які мають агресивний характер.

Ми стурбовані навчаннями «Захід» у 2017 році, під час яких будуть розгорнуті великі й агресивні війська вздовж наших кордонів, що демонстративно будуть готуватися до війни із Заходом

«Ми бачимо, що ризики зростають. Ми стурбовані навчаннями «Захід» у 2017 році, під час яких будуть розгорнуті великі й агресивні війська вздовж наших кордонів, що демонстративно будуть готуватися до війни із Заходом», – заявила Грібаускайте 9 лютого після зустрічі з президентами Естонії і Латвії в Ризі.

Країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – побоюються можливої агресії Росії після анексії Москвою українського Криму, окупації частини Донбасу та підтримки там сепаратистів.

Термін і масштаби навчань – військова таємниця

Про те, що в 2017 році в Білорусі відбудуться спільні з Росією військові маневри «Захід-2017» як про певний факт минулого року повідомили офіційні джерела, але досі немає офіційних уточнень, де і коли відбудуться маневри, в якому масштабі, яким буде їхній сценарій.

Про те, що маневри «Захід-2017» відбудуться, повідомляє офіційний сайт Міноборони Білорусі, але без подробиць.

«Наразі Генеральним штабом проводиться розробка та узгодження питань проведення спільних стратегічних маневрів Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації «Захід-2017», – йдеться в інформації, присвяченій річниці створення Генштабу Білорусі.

У другому повідомленні, про спільну колегію міністерств оборони Білорусі та Росії, яка відбулася минулого року в грудні, також згадуються маневри «Захід-2017», але знову ж таки без подробиць.

Ще два місяці тому на сайті була коротка інформація, що маневри «Захід-2017» відбудуться восени. Але зараз в Міноборони Білорусі цього не підтверджують.

«Слідкуйте за сайтом, про маневри ми все повідомимо», – сказали у відомстві кореспонденту Радіо Свобода.

4162 залізничні вагони російської армії

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Для участі в маневрах «Захід-2017» до Білорусі перекинуть велику кількість російських військ. Цей висновок зробили на підставі даних про вагони, замовлені Міноборони Росії в російської залізниці. Відомості були взяті з відкритих джерел: на 2017 рік для перевезення військ і військових вантажів по Білорусі росіяни замовили аж 4162 залізничних вагони, між тим, на весь 2016 рік аналогічно замовлялися тільки 50 вагонів.

Майже два місяці Міноборони Росії не відповідала на офіційний запит журналістів, навіщо знадобилося стільки вагонів.

«Обсяг військових залізничних перевезень 2017 року можна порівняти з об'ємом перевезень під час проведених на території Білорусі навчань попередніх років: «Захід-2009» – понад 6 тисяч вагонів, «Захід-2013» – майже 2,5 тисячі вагонів», – відповіли нарешті в Міноборони Росії.

Відомство уточнило, що замовлено «близько 4000 вагонів» – перевезення в обидва боки: 2000 вагонів йдуть в район проведення навчань, 2000 – у зворотний бік.

Очікуються 2 російських бригади – 8 тисяч військовослужбовців

Військовий оглядач Олександр Алесін підрахував, що 4 тисячі вагонів з розрахунку по 2 тисячі туди і назад – цього якраз вистачить, щоб перевезти до Білорусі і потім відправити додому 2 бригади російських військових:

Це приблизно 8 тисяч військовослужбовців і 150 танків, кількість танків може дещо відрізнятися, залежно від того, які будуть бригади. Росіянам дуже важливо відпрацювати саме перевезення досить великих військових груп, адже це завжди складно

– Це приблизно 8 тисяч військовослужбовців і 150 танків, кількість танків може дещо відрізнятися, залежно від того, які будуть бригади. Якраз така кількість вагонів, приблизно 2 тисячі, потрібна, щоб перевозити такий контингент. Росіянам дуже важливо відпрацювати саме перевезення досить великих військових груп, адже це завжди складно.

– Останнім часом в Білорусі звучать побоювання, що російські війська, які приїдуть в Білорусь на маневри, вже не повернуться, а залишаться в Білорусі для забезпечення інтересів Росії. Такий сценарій Вам видається можливим?

– Я в це не вірю. Перш за все, немає юридичних підстав. Жодного документа, який би дозволяв перебування тут на постійній основі російських військових зі зброєю, просто немає.

Зауважу, що, незважаючи на найтісніші союзницькі відносини між нами, вони все ж регулюються міжнародними договорами, які визнані в світі. Росіянам дозволено перебування тут тільки на ротаційній і тимчасовій основі. Ось приїдуть сюди і через, по-моєму, два місяці повинні виїхати або помінятися. Інакше їхнє знаходження тут буде незаконним, нам можна скаржитися в ООН, проголошувати це агресією і так далі. Але сьогодні росіянам не потрібно нариватися на негативну громадську думку в світі, яка і без того після подій в Україні не на їхньому боці.

Хоч росіяни зараз сміливі на словах, Володимир Путін ясно хоче, щоб з Росії зняли санкції. Росія явно хоче перезавантаження відносин із Заходом, насамперед зі США. Росії самій невигідно загострювати ситуацію в нашому регіоні, і на такий крок, як залишення тут військ без згоди Білорусі, вони не підуть

Друге: а навіщо їм тут залишатися? Що вони виграють від того, що залишать тут 8 тисяч військовослужбовців, яких ще треба годувати, треба дати їм житло і так далі? Щоб погрожувати НАТО? Так у них для цього є Калінінград, а такий крок лише посилить напруженість з НАТО. Хоч росіяни зараз дійсно досить сміливі на словах, Володимир Путін ясно хоче, щоб з Росії зняли санкції, щоб російська економіка і бізнес отримали доступ до міжнародних кредитів, технологій, потрібних їм товарів. Росія явно хоче перезавантаження відносин із Заходом, насамперед зі США, тим більше зараз, коли там обрали президентом Трампа і для цього відкрилися певні можливості. Тому Росії самій невигідно загострювати ситуацію в нашому регіоні, і на такий крок, як залишення тут військ без згоди Білорусі, вони не підуть. А Білорусь на це згоди не дасть. Ми бачимо, що навіть на авіаційну базу наше керівництво не погодилося.

Лукашенко як військовий союзник Москву поки цілком влаштовує. У військовій сфері все так, як треба росіянам

І, нарешті, третій аргумент проти такої версії. Олександр Лукашенко як військовий союзник Москву поки цілком влаштовує. Поки він від жодної букви міжнародних угод з Росією у військовій сфері не відмовляється. Плануються й інші спільні маневри, в тому числі військово-десантні. Так, є певний конфлікт в політичній сфері, є проблеми в економічному співробітництві, але у військовій сфері все так, як треба росіянам.

Короткі історії навчань «Захід»

За спостереженнями експерта, спільні маневри Білорусь та Росія проводять по черзі. Так сталося, що в непарних роках білорусько-російські маневри відбуваються в Білорусі, в парних – в Росії.

Найбільшими спільними маневрами останніх років спостерігачі вважають маневри «Захід-2013». Тоді навчання проводили в два етапи на території обох країн. Перший – в Калінінградській області на двох полігонах. Другий етап проходив в Білорусі відразу на трьох великих полігонах. З відкритих джерел відомо, що в спільних маневрах на території Росії брали участь 9400 російських військовослужбовців і 200 білоруських, в тому числі військовослужбовці Сил спеціальних операцій, які десантувалися на узбережжі Балтійського моря з російського десантного корабля «Мордовія».

У білоруській частині спільних маневрів брали участь понад 10 тисяч білоруських військовослужбовців і 2,5 тисячі російських, були задіяні танки, літаки, реактивні установки та зенітні ракети. За заключним етапом військової гри спостерігали Олександр Лукашенко і Володимир Путін.

Навчання проти НАТО

Про те, що маневри «Захід-2017» спрямовані проти НАТО, відкрито заявив минулого року очільник російського Міноборони Сергій Шойгу на листопадовій колегії оборонних відомств Росії та Білорусі в Мінську.

Ми врахуємо зростання активності НАТО на навчаннях «Захід-2017», Росія змушена вживати відповідних оборонних заходів

«Ми врахуємо зростання активності НАТО на навчаннях «Захід-2017», Росія змушена вживати відповідних оборонних заходів», – сказав міністр оборони Росії.

Яким буде конкретний сценарій спільних маневрів «Захід-2017», поки можна тільки здогадуватися. Експерт Олександр Алесін вважає, що цього разу легенда буде відрізнятися від боротьби з терористами.

«Як війська будуть введені, так рівненько звідси і підуть» – Лукашенко

Чи можуть російські війська залишитися на території Білорусі після навчань «Захід-2017», відповів Олександр Лукашенко на великій прес-конференції 3 лютого.

Як будуть війська сюди введені, так рівненько вони звідси і підуть

«Якщо хтось думає, що вже кілька тисяч вагонів завантажили і нас окупують, Росія вводить сюди свої війська, то не будьте ви наївними. Що, Росія взагалі вже глузд втратила і не вміє воювати? Як же можна воювати на залізничних платформах? Те, як будуть війська сюди введені, так рівненько вони звідси і підуть. Сьогодні навіть не обговорюється така ситуація. Війська висадять десь біля полігону, розіб'ють табір, там буде мізер бойових припасів – тільки щоб відстрілювати по мішенях, решта – холості. Все під контролем», – запевнив Лукашенко.

Матеріал повністю – на сайті спецпроекту Білоруської редакції Радіо Свобода