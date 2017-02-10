Радіо Свобода засуджує переслідування журналістів у Туркменистані

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода засуджує переслідування незалежних журналістів владою Туркменистану.

Президент корпорації Томас Кент закликає негайно звільнити журналістів Сапармамеда Непескулієва (Сапармеммет Непесґулиєв) і Худайберді Аллашова, які співпрацювали з туркменською службою Радіо Свобода – Радіо Азатлик.

Аллашова, відомого критичними матеріалами про становище у країні, заарештували 3 грудня 2016 року за звинуваченням у зберіганні жувального тютюну. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Кореспондента Радіо Азатлик Сапармамеда Непескулієва (Сапармеммета Непесґулиєва) у вересні 2015 року засудили до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Правозахисники не раз називали ці звинувачення сфабрикованими з політичних мотивів.

Томас Кент нагадує, що напередодні президентських виборів у Туркменистані 12 лютого необхідно забезпечити всім виборцям право доступу до достовірної інформації про кандидатів, їхніх програм і про ситуацію у країні загалом.

Правозахисні організації занепокоєні долею незалежних журналістів у Туркменистані.

Президентські вибори у Туркменистані мають відбутися 12 лютого. Очікують, що нинішній президент, 59-річний Ґурбанґули Бердімухаммедов, отримає переконливу перемогу, здобувши ще один семирічний термін на посаді глави Туркменистану.

Бердімухаммедов керує 6-мільйонним Туркменистаном з 2006 року, коли помер його попередник Сапармурат Ніязов. Він повністю контролює усі соціальні аспекти, порушуючи права інакодумців.