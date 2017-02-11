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11 Лютий 2017, Київ 12:29
Новини | Події

Двох футболістів довічно дискваліфікували за гру за «збірну ДНР» – видання

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Українські футболісти Сергій Артюх і Артем Євланов дискваліфіковані довічно за те, що брали участь у матчах за так звану «збірну» угруповання «ДНР», повідомило у п’ятницю видання «Футбол-24».

За цим повідомленням, дані про такі матчі цих двох футболістів передала до Федерації футболу України Служба безпеки України, там ці документи передали до Контрольно-дисциплінарного комітету федерації, який і ухвалив рішення про дискваліфікацію.

Видання нагадує, що влітку минулого року таке саме рішення, про довічну дискваліфікацію, у Федерації футболу України ухвалили і щодо футболіста Олександра Ясковича, який грав матчі за так звану «збірну» угруповання «ЛНР».

Обидва ці збройні сепаратистські угруповання, що за підтримки Росії і спільно з російськими військами захопили частини Донецької і Луганської областей, визнані в Україні терористичними.

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