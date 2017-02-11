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11 Лютий 2017, Київ 16:58
Новини | Події

Гравці «Бетіса» вийшли на матч у футболках «Ми всі Зозуля» – видання

Роман Зозуля підтримує українську армію у війні Росії проти України, а за це ліваки назвали його «нацистом»

Роман Зозуля підтримує українську армію у війні Росії проти України, а за це ліваки назвали його «нацистом»

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Футболісти іспанського клубу «Бетіс» вийшли на свій черговий матч у футболках із написом «Ми всі Зозуля», щоб іще раз висловити підтримку українському гравцеві Романові Зозулі, повідомило інтернет-видання «Чемпіон».

Коли саме це сталося, видання не інформує.

Раніше гравці команди «Бетіс» написали на підтримку свого колеги Зозулі колективного листа після того, як він опинився «поза грою» через відмову команди «Райо Вальєкано» прийняти українця у вже домовлену було оренду. Так сталося через вимоги групи ультрас «Райо» з лівацькими поглядами, які твердили, ніби Зозуля – «нацист». Тепер український футболіст, який не приховує своєї підтримки захисникам України від агресії Росії, повернувся в «Бетіс», але, за правилами, не зможе в цьому сезоні грати за жодну команду.

Після початку бойових дій на Донбасі Роман Зозуля постійно допомагає українській армії. Він також заснував благодійний фонд «Народна армія», який допомагає українським військовим. Зозуля отримав медаль «За заслуги перед Збройними силами України» від Міністерства оборони України.

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