В Афганістані внаслідок нападу талібів загинули сім людей

На півдні Афганістану сім людей загинули і ще не менш ніж двадцять були поранені внаслідок вибуху авта з вибухівкою в місті Лашкар-Ґах, столиці провінції Гельманд.

За повідомленням речника губернатора провінції, смертник підірвав себе в авті біля відділку «Кабул-банку» поруч із автом афганських військових, які прибули до банку, щоб отримати платню.

За даними кореспондента Радіо Вільний Афганістан, афганської служби Радіо Свобода, серед загиблих – четверо військових і троє цивільних.

Серед поранених – дві жінки і троє дітей, повідомили у владі провінції.

Відповідальність за напад узяв на своє угруповання у твітері речник ісламістського руху «Талібан» Карі Юсуф Ахмаді. Він також стверджував, ніби внаслідок «нападу мученика» загинули й поранені 39 солдатів і офіцерів.

Таліби останнім часом захопили значні частини провінції Гельманд і вже намагалися захопити й Лашкар-Ґах. У провінції також розташовані сотні іноземних військових у рамках місії під проводом НАТО з метою навчання і підтримки афганських силовиків. Цього тижня в сутичках із ісламістами був поранений принаймні один американський військовий.