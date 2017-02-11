Алексієвич: депортація Жадана є поганим знаком для Білорусі

Білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич назвала «поганими знаками» дії влади своєї країни щодо українського письменника Сергія Жадана.

«Це погані знаки – що Білорусь когось боїться, перед кимось упадає. Блогера Лапшина відправили до Азербайджану, тепер от Сергій Жадан, це лауреат дуже багатьох міжнародних премій», – вказала Алексієвич в інтерв’ю білоруській редакції Радіо Свобода.

«Дуже прикро, що наша влада втрачає гідність, залежить від якогось павутиння, щодо якого ми не знаємо, що, власне, відбувається. Можливо, цей конфлікт (публічне невдоволення президента Білорусі Лукашенка діями Росії щодо його країни – ред.) лише зовнішня якась гра, а насправді відбуваються якісь серйозніші речі, які нам невідомі. Але найголовніше, що Білорусь перестає бути самостійною країною, вона розпочинає грати в чужі ігри», – додала письменниця.

Зранку 11 березня Сергій Жадан повідомив, що його депортували з Білорусі через те, що в’їзд йому заборонила Росія. Як написав він у фейсбуці, вночі його забрала з готелю в Мінську білоруська міліція, він ніч мусив провести в камері. Врешті йому поставили в паспорт штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін. За словами письменника, йому пояснили, що йому ще 2015 року заборонили в’їзд до Росії з формулюванням «за причетність до терористичної діяльності».

Раніше, на початку лютого, про таку саму ситуацію з примусовим затриманням посеред ночі в готелі, ночівлею у відділку міліції і «рекомендацією» якнайшвидше залишити Білорусь через заборону на в’їзд, яку наклала свого часу Росія, повідомив журналіст «Громадського телебачення Донбасу» Віталій Сизов, що раніше також співпрацював із Радіо Свобода.

Росія і Білорусь разом із початку 2000-го року формально становлять так звану «союзну державу» як наддержавне утворення. Але вона досі існує переважно на папері. Серед небагатьох реальних наслідків – відсутність прикордонного паспортного контролю на білорусько-російському кордоні як на «внутрішньому кордоні союзної держави». Донедавна така можливість для іноземців незаконно потрапити на територію Росії не викликала в Москві особливої стривоженості. Та останнім часом, із різкими розширеннями російських «чорних списків» із заборонами іноземцям на в’їзд, ситуація змінилася. Наразі Москва, як виглядає, домоглася від Мінська виконувати її вказівки щодо недопуску «небажаних осіб».