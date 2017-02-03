«Ситуація розвивається погано» – Лукашенко про відносини з Росією

Відносини між Білоруссю та Росією останнім часом розвиваються погано, визнав на прес-конференції 3 лютого білоруський президент Олександр Лукашенко, звинувативши Москву у порушенні двосторонніх угод.

Останньою краплею негативу у відносинах Мінська та Москви стало запровадження прикордонної смуги із російської сторони спільного кордону наказом директора ФСБ Росії. З 1995 року між Білоруссю та Росією існує вільний перетин кордону, перевірки паспортів та митного контролю немає.

Але вже місяць на цьому кордоні росіяни зупиняють машини, російські прикордонники перевіряють паспорти, утворюються черги вантажівок. А цього тижня стало відомо про запровадження ще й прикордонної смуги з російської сторони. Це було зроблено Москвою без попередження союзників у Мінську. І це дуже обурило Олександра Лукашенка, який звинуватив Кремль у порушенні двосторонніх договорів.

«Це бездумні, нескоординовані кроки, які тільки погіршують наші відносини. Цього робити не можна. Нам треба повернутися. Вистачає проблем і у нас, і в Росії», – сказав Лукашенко.

У Росії кажуть, що це рішення ухвалено у відповідь на запровадження Мінськом безвізового режиму на 5 діб для громадян з країн Євросоюзу, США та інших держав.

Олександр Лукашенко відповів, що рішення ФСБ було ще до його візового указу, який, на його думку, нічим Росії не загрожує.

Нафто-газова війна – головна проблема

Головна проблема у двосторонніх відносинах Росії та Білорусі – обмеження постачання російської нафти на білоруські переробні заводи з 22 мільйонів до 16 мільйонів тонн на рік. Крім того, Москва вимагає від Білорусі сплачення боргу за поставлений нею газ у розмірі близько півмільярда доларів, який

офіційний Мінськ не хоче визнавати. Лукашенко тут бачить політичний тиск із сторони Росії і заявляє, що не піде на поступки: «Незалежність, порядність, наше історичне минуле, воно дорожче, ніж ця нафта».

Крім нафтової та газової суперечки, Москва висловлює претензії щодо якості білоруського молока та інших продуктів та забороняє їх імпорт. У зв’язку з цим президент Білорусі навіть зажадав порушити кримінальну справу проти голови «Россільгоспнагляду» Сергія Данкверта «за завдання збитків білоруській державі».

«Напевно, у Росії з’явилася настороженість, що ось Білорусь піде. Що Лукашенко на Захід розвернувся. Макея (міністр закордонних справ Білорусі – ред.) почали дубасити, що він тут головний ворог, що він веде Білорусь на Захід», – оцінив Лукашенко економічні негаразди у відносинах з Росією політичними мотивами.

Тим не менше, президент Лукашенко сьогодні запевнив Росію у лояльності. Він сказав, що Білорусь не хоче, як Україна, до НАТО, але додав: Білорусь буде, у разі потреби, захищати себе та свою незалежність.