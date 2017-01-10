Білорусь відкривається світові. На п’ять діб без віз

Мінськ – Влада Білорусі дозволила громадянам 80 іноземних держав відвідувати свою територію без отримання віз. Фактично уряд Білорусі пішов на крок, подібний до того, який був запроваджений Україною ще у 2005 році стосовно громадян ЄС.

Білорусь, яка вважається однією з найбільш ізольованих держав на європейському континенті, вирішила дещо відкритися світові. Згідно з указом президента Лукашенка, скасовуються візи для громадян 80 країн світу, в тому числі ЄС та США, а також Бразилії, Індонезії, Японії, Канади, Китаю та інших держав, якщо вони прибувають на строк не більше ніж 5 діб та виключно літаками через «Національний аеропорт «Мінськ».

«Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, що мають загальногромадянські паспорти»,– повідомляє прес-служба президента Лукашенко.

Це рішення відразу знайшло схвалення у білоруському суспільстві. Але великого туристичного потоку в Білорусь годі чекати, констатують білоруські туроператори.

Скасування віз припливу туристів не гарантує

«Скасування віз – крок, на який, очевидно, пішли вимушено (країні потрібні гроші!), сам по собі, припливу туристів він не гарантує. Про країну повинні знати», – написала у фейсбуці редактор газети «Туризм и отдых» Лілія Кобзік.

​Проте у Мінську все ж сподіваються, що цим нововведенням скористаються бізнесмени, спортсмени, вболівальники, взагалі зростуть людські контакти.

Крок Мінська на Захід?

Крім цього, у МЗС Білорусі вже заявили, що у Євросоюзі «підуть на якісь зустрічні кроки в напрямку розвитку контактів між Білоруссю і ЄС», – так сказав начальник консульського управління МЗС Білорусі Ігор Фісенко.

Але експерти закликають не поспішати з надією на поліпшення політичних відносин Білорусі та Заходу з цього приводу.

Це рішення досить давно обговорювалася для поліпшення туризму в країні, демонстрації того, що країна відкрита для інвестицій

«Безпосередньо це, звичайно, не впливає, тому що сутнісні суперечності й проблемні моменти лежать трохи в інших сферах і не стосуються цих безвізові переміщень. Це рішення досить давно обговорювалася для поліпшення туризму в країні, демонстрації того, що країна відкрита для інвестицій. Звичайно, на це вплинули економічні труднощі, які переживає Білорусь», – говорить директор Центру європейської трансформації з Мінська Андрій Єгоров.

Він вважає, що введення Мінськом «безвізу» для ЄС та США навіть на 5 діб може викликати негативну реакцію Москви, але, швидше за все, непублічну. Росія наразі не дозволяє іноземцям в’їжджати на свою територію через Білорусь, на кордоні з якою у Росії немає своїх прикордонників.

Проблемні питання залишаються

У країнах Заходу позитивно оцінили це рішення влади Білорусі, назвали його кроком до відкритості, але залишаються двосторонні проблеми як у візових питаннях, так і у багатьох інших.

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус нагадав, що Білорусь впродовж 6 років не спромоглася увести у дію договір про безвізовий прикордонний рух з Литвою. Такий самий договір підписаний, але не ратифікований Білоруссю і з Польщею.

Литовський політолог Вітіс Юрконіс в інтерв'ю Радіо Свобода закликав не перебільшувати значущість цього кроку Мінська, не очікувати, що це рішення призведе до великого повороту на міждержавному рівні, бо проблемні питання залишаються.

Це рішення зробить свій внесок в переговори. Але слід уникати ейфорії

«Я думаю, це рішення зробить свій внесок в переговори. Однак не варто це сприймати так: ось ми зробили крок і тепер чекаємо на відповідь. Повинні бути виконані певні технічні моменти, виконані вимоги. Крок гарний, але слід уникати ейфорії, не варто очікувати якогось романтичного періоду у відносинах Євросоюзу і Білорусі», – скахав Юрконіс.