Білорусь запровадила безвіз на короткотермінове перебування для громадян 80 держав

Білорусь скасувала візи для короткотермінового перебування у країні для громадян 80 держав. Відповідний указ президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 9 січня.

«Документ дозволяє безвізовий порядок в’їзду у Білорусь на термін не більше ніж 5 днів при в’їзді через пункт пропуску через державний кордон «Національний аеропорт «Мінськ» для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, зокрема весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави», – йдеться у повідомленні на сайті президента Білорусі.

Нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії.

«Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, які мають загальногромадянські паспорти, і не поширюватиметься на іноземців, які здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорти до уваги не братимуться», – поінформували в прес-службі Лукашенка.

Указ набуде чинності через місяць після оприлюднення.