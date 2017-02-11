Будівництво перед ареною «Євробачення» закриють тканиною – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко обіцяє провести до пісенного конкурсу «Євробачення» благоустрій прилеглого до аеропорту «Київ» (Жуляни) Повітрофлотського проспекту, а також територій поблизу головної арени змагання. Водночас недобудовані споруди поруч із Патріаршим собором УГКЦ та Міжнародним виставковим центром на час «Євробачення» закриють тканиною, заявив Кличко в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Буде зроблено Повітрофлотський проспект, багато гостей буде прилітати до «Жулян». Також територія біля проведення «Євробачення» буде облаштована. Планується багато робіт для озеленення, благоустрою територій», – вказав міський голова.

Також Кличко прокоментував наявність недобудов, які псують зовнішній вигляд на місці проведення пісенного конкурсу.

«Ми вже багато разів зустрічалися і з представниками церкви, і з представниками громади, і з представниками забудовника... Однозначно перед «Євробаченням» ми будемо закривати ці будівлі банерами. Тому що, відверто кажучи, це виглядає жахливо. Ми не можемо це так залишити. Будемо обтягувати ці будівлі тканиною», – наголосив мер Києва.

Щодо зведення житлового комплексу «Сонячна Рів’єра» поблизу Броварського проспекту в Києві вже багато років триває судова тяганина. Державна будівельна корпорація «Укрбуд» оскаржила рішення Держархбудінспекції щодо анулювання дозволу на будівництво. За словами Кличка, «суди... дали результати, щоб це будувалося». «Може бути з порушенням, але воно (будівництво – ред.) законне», – вказав міський голова.