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12 Лютий 2017, Київ 11:02
Новини | Міжнародні

Північна Корея провела випробування балістичної ракети

Ілюстративне фото. Пуск балістичної ракети в КНДР

Ілюстративне фото. Пуск балістичної ракети в КНДР

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Військові відомства Сполучених Штатів і Південної Кореї повідомили, що Північна Корея здійснила випробування балістичної ракети.

«Відстань польоту ракети становила близько 500 кілометрів, після чого вона впала в Японське море між Корейським півостровом та Японією», – повідомили у південнокорейському комітеті начальників штабів. У Пентагоні підтвердили, що зареєстрували пуск ракети ймовірно середньої дальності, а не міжконтинентальну, як раніше погрожував Пхеньян. Військові фахівці США і Південної Кореї зараз проводять детальний аналіз події.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який перебуває з візитом у США, назвав випробування «абсолютно неприйнятним» і наголосив, що КНДР має дотримуватися рішень Ради безпеки ООН. Американський президент Дональд Трамп у свою чергу заявив, що США «на 100 відсотків» підтримують Японію.

Це було перше ракетне випробування Північної Кореї, відколи Дональд Трамп став президентом США. Напруженість на Корейському півострові зросла у січні, після заяви північнокорейського лідера Кім Чен Ина про те, що його країна перебуває на «завершальній стадії» розробки міжконтинентальної балістичної ракети.

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