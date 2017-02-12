Заарештовано засновників панамської компанії Mossack Fonseca – Reuters

Суд Панами заарештував двох засновників компанії Mossack Fonseca відомої після скандалу з офшорами. Як повідомляє Reuters, Рамона Фонсеку і Юргена Моссака обвинувачують у відмиванні грошей.

У прокуратурі Панами повідомили, що згідно із зібраними даними, Mossack Fonseca «може бути визнана кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів». Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Mossack Fonseca опинилася в центрі скандалу після того, як Міжнародний консорціум журналістських розслідувань 3 квітня 2016 року оприлюднив так звані «панамські папери» – витяги з понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній, зареєстрованих цією юридичною фірмою, та їхніх власників.

У розслідуванні фігурують 12 нинішніх і колишніх глав держав, і, щонайменше, 60 осіб, пов’язаних зі світовими лідерами. В Україні фігурантом розслідування став, зокрема, президент України Петро Порошенко.

Журналісти-розслідувачі заявляли, що президент України Петро Порошенко, всупереч заявам, не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію належних йому активів компанії Roshen, створивши для цього три офшорні компанії. Натомість Порошенко запевняв, що він відійшов від управління активами компанії Roshen, доручивши це відповідним консалтинговим та юридичним компаніям.