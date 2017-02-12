Зозулі пропонують посаду у Федерації футболу України – президент ФФУ

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко запропонував футболісту Роману Зозулі посаду офіційного представника діючих гравців у виконкомі федерації. Про це глава ФФУ написав на своїй сторінці в Facebook.

«Усі його дії, спрямовані на користь українського суспільства, дозволяють рекомендувати Романа Зозулю в виконком Федерації футболу України. Думаю, що його кандидатура отримає одностайну підтримку на конгресі ФФУ в квітні», – зазначив Павелко.

Зараз цю посаду обіймає Анатолій Тимощук, який повідомив про рішення завершити ігрову кар’єру.

Андрій Павелко також повідомив, що ФФУ докладає зусиль для позитивного вирішення питання Романа Зозулі, забезпечення гравця національної збірної ігровою практикою. Та зазначив, що «Федерація футболу Іспанії, ФІФА та УЄФА поділяють наше занепокоєння з цього приводу і розуміють всю абсурдність ситуації».

Перехід українця, гравця футбольного клубу «Бетіс» Романа Зозулі в іспанський клуб «Райо Вальєкано» на правах оренди був зірваний. Фанати «Райо» виступили проти цього переходу і назвали футболіста нацистом. У результаті гравцеві, який не приховує своєї підтримки захисників України від агресії Росії, довелося повернутися в «Бетіс», але, за правилами, він не зможе в цьому сезоні грати за жодну команду. Після цього гравці клубу «Бетіса» висловили підтримку Зозулі, зокрема вийшли на свій черговий матч у футболках із написом «Ми всі Зозуля».

Після початку бойових дій на Донбасі Зозуля постійно допомагає українській армії. Він також заснував благодійний фонд «Народна армія», який допомагає українським військовим. Зозуля отримав медаль «За заслуги перед Збройними силами України» від Міністерства оборони України.