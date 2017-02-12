Десятки тисяч людей вийшли з антиурядовими виступами на вулиці Румунії

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста на 13-й день протестів за відставку уряду і проти корупції. На площі Перемоги у столиці Румунії 12 лютого протестувальники розгорнули великий прапор з триколором Румунії – червоним, жовтим і синім.

Також тисячі людей провели мітинги в інших великих містах, таких як Тімішоара, Клуж, Брашов і Сібіу.

Протестувальники вимагали відставки уряду прем’єра Соріна Ґріндяну, який наприкінці січня видав постанову про скасування кримінальної відповідальність за деякі різновиди корупції. Критики стверджували, що указ, який згодом був скасований, мав на меті допомоги корумпованим політикам уникнути в’язниці або вийти з неї. Попри численні демонстрації, Ґріндяну відмовився йтии у відставку.

Нинішні акції в Румунії – наймасовіші з часу занепаду комунізму 1989 року.