Гройсман: сьогодні розглянуть питання запровадження надзвичайного стану в енергетиці

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що енергетичний штаб сьогодні розглядатиме питання запровадження надзвичайного стану в енергетиці.

«Зараз буде розглянуто питання на засіданні енергетичного штабу щодо доцільності введення надзвичайного стану в українській енергетиці і формування плану або пропозиції, які будуть полягати в втому числі і у віялових відключеннях, щоб не допустити проблемних речей, пов’язаних із забезпеченням вугіллям», – сказав він на спільній прес-конференції з прем’єром Молдови

За його словами, у ході засідання розглянуть питання стратегічних запасів вугілля.

Напередодні Гройсман закликав зняти торговельну блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля з окупованої частини Донбасу і встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів.

Він заявив, що «блокування поставок вугілля, яким альтернативи немає, означає зупинку промисловості і віялові вимкнення» по всій території України.

Також міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що українців можуть чекати тимчасові вимкнення електроенергії наприкінці березня, якщо блокада не припиниться.

Минулого місяця активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.