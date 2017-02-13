КВУ: у 2016 році партії витратили з держбюджету 63 мільйони гривень на рекламу

У Комітеті виборців України заявляють, що у 2016 році політичні партії витратили з держбюджету 63,4 мільйона гривень (39% загальних витрат) на рекламу.

Як заявляють у КВУ за результатами аналізу фінансових звітів партій щодо використання коштів з держбюджету, найбільше коштів на рекламу витратили «Самопоміч» та «Народний Фронт» – на використання ЗМІ ці політичні сили спрямували кожну другу гривню із бюджету.

За даними КВУ, «Самопоміч» на рекламу витратила 53% коштів (22,7 із 42,6 мільйона гривень), «Народний Фронт» – 67% (33,2 із 49,2 мільйона гривень).

Станом на 12 лютого політичні партії «Народний Фронт», «Блок Петра Порошенка», «Самопоміч» та ВО «Батьківщина» оприлюднили фінансові звіти на своїх сайтах, звіту Радикальної партії Олега Ляшка немає, тому КВУ оприлюднив свій аналіз без даних цієї політичної сили.

«Народний Фронт», «Блок Петра Порошенка», «Самопоміч» та «Батьківщина» витратили разом на статутну діяльність 162,7 мільйона гривень, із них 144,9 мільйона гривень кошти із Державного бюджету України, решта суми – це власні кошти партій та витрати із виборчих фондів кандидатів.

У жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує державне фінансування партій (тобто фінансування партійних структур з держбюджету) і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. 1 липня 2016 року цей закон набрав чинності. Державне фінансування надається партіям за умови подання ними звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

У НАЗК повідомляють, що на фінансування партій у поточному 2017 році з держбюджету виділено понад 398 мільйонів гривень, наразі відмов від фінансування немає.