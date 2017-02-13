Поліція: у Дніпрі біля кафе чоловік підірвав себе гранатою

У місті Дніпро біля кафе чоловік висмикнув чеку гранати і підірвав себе, поліція почала розслідування за статтею «самогубство».

Як повідомляє прес-служба поліції, це сталося в понеділок близько 11:00.

У відомстві зазначають, що внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів і працівників кафе не постраждав, за інформацією експертів-вибухотехніків, вибухнула граната Ф-1.

«Як зазначили свідки, чоловік зайшов у кафе, замовив чарку горілки, випив її і пішов. Потім на виході з кафе пролунав вибух. Чоловік, який загинув, був 43-річним місцевим жителем»,– повідомили в поліції.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством.

За цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (самогубство), тривають слідчі дії.