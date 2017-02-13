МЗС України засуджує запуск ракети в Північній Кореї

Україна засуджує запуск балістичної ракети Північною Кореєю, заявляє Міністерство закордонних справ.

«Згаданий крок Пхеньяна становить пряме порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, у тому числі резолюції 2321 (2016), ухваленої у листопаді 2016 року. Запуск балістичної ракети КНДР може призвести не лише до подальшої ескалації напруги на Корейському півострові, але й до подальшого розгойдування безпекової ситуації у світі», – йдеться в заяві МЗС.

У відомстві додали, що Україна як держава, яка добровільно позбулася ядерного потенціалу, і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, використовуватиме всі можливі важелі впливу як непостійний член Ради безпеки ООН для повернення КНДР до міжнародного правового поля.

«Ми закликаємо керівництво КНДР припинити провокації, пов’язані із запуском балістичних ракет і випробуваннями ядерних пристроїв, та невідкладно відновити діалог з МАГАТЕ», – додали в МЗС.

Північна Корея підтвердила 13 лютого запуск балістичної ракети середнього радіусу дії, назвавши його «успішним». Державне інформаційне агентство KCNA назвало ракету Pukguksong-2 новим видом стратегічної зброї, здатної нести ядерну боєголовку.

Повідомляється, що ракету запустили 12 лютого під великим кутом з урахуванням «безпеки для сусідніх країн» «Керував» запуском лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

Представництво місії США в ООН повідомило, що Сполучені Штати, Японія та Південна Корея ініціюють проведення термінового засідання Ради безпеки ООН для обговорення цієї ситуації.

Українська місія, яка нині головує в Раді, повідомила, що зустріч, як очікується, розпочнеться в другій половині дня 13 лютого.