У Міноборони заявили про готовність розглянути заяви «Аскер» про бажання служити в ВМС

Збройні сили України готові розглянути заяви членів громадського об’єднання «Аскер» про бажання служити в складі кримського підрозділу бригади морської піхоти ВМС. Про це повідомляє прес-служба Міноборони за підсумками зустрічі міністра оборони України Степана Полторака і голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

«ЗС України готові розглянути заяви членів громадського об’єднання «Аскер», які виявитимуть у порядку, передбаченому законодавством України, добровільне бажання служити у складі кримського підрозділу бригади морської піхоти ВМС», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що формування такого підрозділу відбуватиметься з урахуванням віросповідання та традицій особового складу, також будуть створені умови дотримання релігійних потреб.

Напередодні з’явилася інформація про інцидент , що стався на території бази громадського об’єднання «Аскер» в селі Чонгар недалеко від адміністративної межі з Кримом увечері 12 лютого. За повідомленням, на територію бази заїхав БТР, «озброєні люди застосували вогнепальну зброю». Оперативне командування «Південь» сухопутних військ Збройних сил України, яке несе службу на адміністративному кордоні з Кримом, опублікувало заяву, в якій стверджує, що нападу не було.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з минулого року. У Меджлісі кримських татар повідомляли, що всі матеріали з цьогопитання передані президенту України Петру Порошенко і главі МВС Арсену Авакову.

У Національній гвардії України, яка входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, відзначають, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній «кордон». На адмінкордоні працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».