ГПУ не розслідує діяльність фірми «Лівела» щодо безмитного ввезення нафтопродуктів – «Схеми»

Генеральна прокуратура України не розслідує діяльність фірми «Лівела», яка за часів президентства Віктора Януковича у 2010 році отримала дозвіл ввозити нафтопродукти без сплати ПДВ й акцизу. Тоді повідомлялося, що бюджет не отримав близько 11 мільярдів гривень. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та UA: Перший.

Як ідеться у відповіді Генпрокуратури на запит журналістів щодо розслідування діяльності «Лівели», «у провадженні слідчих Генеральної прокуратури України кримінальні провадження за вказаними у запиті фактами відсутні».

На запитання, чи допитували екс-регіонала, народного депутата Володимира Зубика (він фігурує в історії зі ввезенням нафтопродуктів «Лівелою») та який процесуальний статус у розслідуванні він має, у Генпрокуратурі повідомили: «За результатами опрацювання масиву Реєстру кримінальні провадження, в яких містяться відомості про притягнення запитуваної Вами особи до кримінальної відповідальності як підозрюваного, обвинуваченого не встановлені».

Навесні 2016 року видання «Новое время» повідомляло про бізнес-зв’язки нардепа Володимира Зубика та нинішнього генпрокурора Юрія Луценка. Тоді Луценко не коментував цієї інформації.

Восени 2014 року тодішній генпрокурор Віталій Ярема заявив, що йому нічого невідомо про «Лівелу».