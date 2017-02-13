Айвазовська: Київ зараз не може запропонувати якусь альтернативу мінському процесу

Україна зараз не може запропонувати якусь альтернативу мінському процесу, вважає представниця України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ольга Айвазовська.

«Україна не може відмовитися від мінських перемовин, допоки вона не запропонувала чогось адекватного і реалістичного як альтернативу. Сьогодні є питання виживання. І якщо вистояти на цьому етапі, можна піднімати питання розвитку. Навряд чи при нинішній адміністрації американського президента, при невизначеній політиці щодо України, ми можемо пропонувати щось альтернативне, втративши те, що навіть є», – сказала вона в ефірі Радіо Свобода.

На думку Ольги Айвазовської, в Росії теж зараз займають вичікувальну позицію, адже у Франції та Німеччині, учасників «нормандської четвірки», цього року мають відбутися вибори.

«Поки не вибудувалася нова інфраструктура міжнародних відносин, після низки ключових виборів, навряд чи і російська сторона має бачення, як розвиватиметься ця історія», – зазначила Ольга Айвазовська.

Вона наголосила, що відмова від мінського переговорного майданчику спростить життя Росії.

«Санкції 2017 року, незважаючи на те, що Російська Федерація вчиться жити з ними, в більшій мірі будуть підігравати українській стороні», – додала Ольга Айвазовська.

Натомість колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Роман Безсмертний вважає, що Україні необхідно саме зараз спробувати повернути ситуацію у міжнародні правові рамки.

«Працювати в цьому сурогаті, який називається «нормандський формат», дуже небезпечно, бо невідома його доля», – заявив Роман Безсмертний в ефірі Радіо Свобода.

12 лютого виповнилося два роки з моменту підписання других Мінських угод. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати так званий «Мінськ-1» – ті домовленості уклали ще у вересні 2014 року. Передбачалося, що другі мирні домовленості зможуть повністю врегулювати ситуацію до кінця 2015 року, однак жоден із 13 пунктів повністю так і не виконали, а припинення вогню та відведення зброї відбулося лише частково.