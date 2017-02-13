Київ підтримуватиме територіальну цілісність Молдови – Порошенко

Київ підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет Молдови і робитиме все, щоб вони були непорушними, заявляє президент України Петро Порошенко.

«Хочу твердо наголосити на позиції України, яка підтримує і буде робити все для того, щоб територіальна цілісність, незалежність і державний суверенітет Республіки Молдова були непорушними. У тому числі і у форматі «5+2» Україна буде активно і рішуче працювати», – сказав Порошенко 13 грудня під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Молдова Павелом Філіпом.

13 лютого за результатами зустрічі Філіпа і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана сторони підписали угоду щодо українсько-молдовської співпраці на 2017 рік. Документ передбачає 8 пунктів і стосується демаркації, власності, гідровузлів і пунктів пропусків.

Наразі на кордоні з Молдовою працюють 54 пункти пропуску. Україна також межує з Молдовою на ділянці Придністров’я.

Раніше проросійський президент Молдови Ігор Додон закликав до стратегічного партнерства його країни з Росією замість прагнення Кишинева до Європейського союзу. Додон також виступив за надання особливого статусу для невизнаного Придністров’я.

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, у 1990 році переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.