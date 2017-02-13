Чоловік підірвав себе гранатою у Дніпрі з особистих мотивів – поліція

Інцидент із застосуванням гранати у Дніпрі кваліфікували як самогубство з особистих мотивів, відкрите кримінальне провадження. Інформацію про це 13 лютого підтвердили в обласній поліції.

За даними поліції, відвідувачі кафе, біля якого сталась трагедія, зазначили, що незадовго до вибуху чоловік скаржився на те, що його кинула дружина і він втратив свій бізнес.

«Скаржився на те, що у нього погано все в житті. Потім вийшов і підірвав гранату, яка була у нього в руках», – повідомили у поліції.

За словами очевидців, чоловік, що загинув, був колишнім учасником АТО. У поліції Радіо Свобода цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

Як поінформували у поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство») з додатковою кваліфікацією «самогубство».

У понеділок місті Дніпро біля кафе чоловік висмикнув чеку гранати і підірвав себе. Як повідомляє прес-служба поліції, це сталося у понеділок близько 11.00. Внаслідок вибуху ніхто з відвідувачів і працівників кафе не постраждав, за інформацією експертів-вибухотехніків, вибухнула граната Ф-1.