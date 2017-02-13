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14 Лютий 2017, Київ 00:37
Новини | Міжнародні

Пакистан: до 13 зросла кількість загиблих на акції протесту

Місце нападу у Лахорі, Пакистан, 13 лютого 2017 року

Місце нападу у Лахорі, Пакистан, 13 лютого 2017 року

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У Пакистані кількість загиблих під час вибуху, який пролунав на акції протесту у столиці провінції Пенджаб – Лахорі, зросла до щонайменше 13, ще 58 поранені.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

За повідомленням представників місцевої влади, вибух пролунав 13 лютого, коли чоловік на мотоциклі в’їхав у юрбу фармацевтів, які протестували проти урядових поправок до законодавства щодо продажу ліків.

У поліції провінції Пенджаб повідомляють, що серед загиблих були 5 поліцейських.

«Смертник підірвав себе, коли між поліцією і протестувальниками велися перемови», – повідомив генеральний інспектор провінції Пенджаб Мусхтад Сукхера.

Пакистанський підрозділ угруповання «Талібан» взяв відповідальність за напад.

Під час вибуху, вчиненого у Лахорі минулого року, загинули понад 70 людей, відповідальність за це також взяло це ж угруповання.

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