Пакистан: до 13 зросла кількість загиблих на акції протесту

У Пакистані кількість загиблих під час вибуху, який пролунав на акції протесту у столиці провінції Пенджаб – Лахорі, зросла до щонайменше 13, ще 58 поранені.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих.

За повідомленням представників місцевої влади, вибух пролунав 13 лютого, коли чоловік на мотоциклі в’їхав у юрбу фармацевтів, які протестували проти урядових поправок до законодавства щодо продажу ліків.

У поліції провінції Пенджаб повідомляють, що серед загиблих були 5 поліцейських.

«Смертник підірвав себе, коли між поліцією і протестувальниками велися перемови», – повідомив генеральний інспектор провінції Пенджаб Мусхтад Сукхера.

Пакистанський підрозділ угруповання «Талібан» взяв відповідальність за напад.

Під час вибуху, вчиненого у Лахорі минулого року, загинули понад 70 людей, відповідальність за це також взяло це ж угруповання.