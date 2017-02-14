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14 Лютий 2017, Київ 12:44
Новини | Міжнародні

У Білорусі починається перший суд проти «податку на дармоїдство»

Позивачем виступає безробітний Олександр Семенов, який вимагає визнати неправомірною вимогу до нього з боку влади щодо виплати цього податку

Позивачем виступає безробітний Олександр Семенов, який вимагає визнати неправомірною вимогу до нього з боку влади щодо виплати цього податку

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У білоруському Гомелі 14 лютого починається перший у країні суд проти так званого «податку на дармоїдство».

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, позивачем виступає безробітний Олександр Семенов, який вимагає визнати неправомірною вимогу до нього з боку влади щодо виплати цього податку.

Одночасно Семенов просить суд порушити питання про визнання декрету «Про запобігання соціальному утриманству» неконституційним, таким, що суперечить статтям 41, 56 конституції Білорусі, а також статті 8 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статті 2 Конвенції Міжнародної організації праві № 29 про примусову працю.

«Мені влітку виповниться 53 роки, у мене дві вищі освіти, служба в армії і майже тридцять років трудового стажу. Ось такий я «дармоїд», – заявив Семенов, який від 2013 року є офіційно безробітним, в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Сказати, що я не працював (від 2013-го – ред.), буде неправильно. У моєї родини є дача і ще в тещі – тридцять соток землі. З ранньої весни до пізньої осені кручусь там. Зелень різна, огірки, помідори вирощую. Через ринок збували зайві овочі. Ніхто не сидить в очікуванні дармових подачок. Батьківську садибу в Довську доглядаємо з братом – картоплю садимо», – додав він.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко навесні 2015 року підписав декрет, за яким працездатні громадяни, які є безробітними і не платять податків більше ніж півроку, повинні щорічно сплачувати збір в розмірі 20 базових величин. 1 2015 році ця сума складала 245 доларів, у 2016-му – 186.

На 17 лютого у Мінську заплановано «Марш розсерджених білорусів». Друга, неофіційна назва акції – «Марш дармоїдів», бо протест спрямований проти декрету президента Лукашенка, що зобов’язав сплачувати спеціальний податок усіх, хто тимчасово не працює.

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