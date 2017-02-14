У Малайзії вбили брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина

Зведеного брата північнокорейського лідера вбили в аеропорту Куала-Лумпура в Малайзії, повідомляють ЗМІ.

Агенція Reuters цитує малайзійську поліцію, яка 14 лютого повідомила, що непізнаний північнокорейський громадянин помер 13 лютого по дорозі з аеропорту в лікарню.

Як пізніше повідомила агенція, поліція підтвердила, що загиблим виявився Кім Чен Нам, старший зведений брат нинішнього голови КНДР.

За відомостями південнокорейського каналу TV Chosun, Кім Чен Нам був отруєний двома жінками, ймовірно, співробітницями північнокорейських спецслужб.

Кім Чен Нам і Кім Чен Ин – сини колишнього лідера КНДР Кім Чен Іра, який помер в 2011 році, але у них різні матері.

Кім Чен Нам тривалий час перебував за межами Північної Кореї і неодноразово критично висловлювався проти правління своєї родини в КНДР.