Пєсков: ситуація з Вороненковим не є «питанням Кремля»

Ситуація з колишнім депутатом Держдуми Росії від КПРФ Денисом Вороненковим, який виїхав до України і заявив про отримання українського громадянства, не розглядається в Кремлі, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Це не питання Кремля взагалі», – заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Вороненков, який у грудні 2016 року переїхав до України разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати парламенту Росії Марією Максаковою, в інтерв’ю виданню «Цензор. нет» 14 лютого заявив, що отримав українське громадянство.

Чен президії і секретар ЦК КПРФ, депутат російської Держдуми Юрій Афонін заявив, що Вороненкова виключать із партії, якщо підтвердиться його інформація про отримання ним громадянства України.

Раніше російська прокуратура відмовилася порушити справу на Вороненкова, якого Слідчий комітет Росії підозрює в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви. Російський «Комерсант» із посиланням на джерела у Слідчому комітеті Росії 13 лютого заявив, що Вороненкова оголосили у федеральний розшук. Офіційно цю інформацію не підтверджували.