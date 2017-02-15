США засуджують планований у Південній Осетії референдум про зміну назви

Посольство США в Грузії засудило плани фактичної влади Південної Осетії, сепаратистського регіону Грузії, провести референдум із питання пропонованої зміни назви регіону, підтримуваного Росією.

Разом із президентськими виборами 9 квітня сепаратисти, які контролюють Південну Осетію, планують провести референдум щодо пропозиції перейменувати регіон з «республіки Південна Осетія» у «державу Аланія».

У заяві на своєму веб-сайті 14 лютого посольство США в Тбілісі повідомило, що Сполучені Штати не визнають результати «незаконного» референдуму, проведеного «без явної згоди» грузинського уряду. За оцінкою американської дипломатії, «такі провокаційні дії підривають довіру і Женевські міжнародні переговори», які відбуваються, щоб послабити напруженість, що зберігається після короткої війни 2008 року, коли російські війська вторглися в Грузію.

Фактичний лідер сепаратистів Південної Осетії Леонід Тібілов підписав 6 лютого указ щодо проведення референдуму.

Грузія вважає, що запропонована назва провокативна, бо перегукується з назвою сусіднього російського регіону, який також населений переважно осетинами за національністю і називається республіка Північна Осетія-Аланія, і може привести до пропозицій об’єднати два регіони.

Раніше Тібілов утримувався від проведення референдуму про об’єднання Південної Осетії і Північної Осетії, ідеї, яку він виношував кілька років тому. Росія визнала односторонньо самопроголошену «незалежність» Південної Осетії й іншого сепаратистського регіону Грузії, Абхазії, після війни 2008 року, і зберегла там тисячі військовослужбовців. Тбілісі через це визнає обидва регіони як території Грузії, окуповані Росією.