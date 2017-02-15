Незаконну надбудову над Будинком профспілок знесли

Незаконну надбудову над Будинком профспілок у Києві повністю демонтували. Завершення демонтажу підтвердив у коментарі програмі «Схеми» і радник Київського міського голови з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець.

«Як сніг зійде, мер буде презентувати завершені роботи», – зазначив він, додавши, що сам демонтаж було завершено ще наприкінці січня.

Для знесення незаконної надбудови було задіяно комунальників та комунальну техніку, хоча демонтаж мав проводитися коштом забудовника.

«Місто має порахувати кількість людино-годин і виставити рахунок, з яким буде позов до забудовника про стягнення коштів», – пояснив Білоцерковець.

Демонтаж розпочався у листопаді минулого року.

Раніше програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», повідомляла про незаконно надбудовані поверхи над Будинком профспілок на майдані Незалежності, які на початку минулого року на замовлення Київської міської ради профспілок добудувала компанія «Буд Жил-Пром».

Це фірма з орбіти голови Федерації греко-римської боротьби Києва, а в минулому – фігуранта столичних кримінальних хронік Івана Балабана. На початку 1990-х його звинувачували у залякуванні та «кришуванні» бізнесу, а також – збройних нападах і підпалах.

У березні 2016 року Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу підприємства «Господарське управління Київської міської ради профспілок» і залишив чинним рішення судів попередніх інстанцій, тобто зобов’язав столичні профспілки і їхнього підрядника ТОВ «Буд-Жил-Пром» знести незаконно зведені поверхи будівлі на вулиці Хрещатик, 16.