Луценко про Кононенка і Грановського: на мою службову діяльність не впливає жоден депутат

Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечує вплив будь-яких політиків на його роботу.

«На мою службову діяльність не впливає жоден народний депутат або інший представник влади… Завдань закрити, продовжити, розтягнути справу ніхто мені не ставить», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») про те, чи впливають народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський або будь-які інші політики на діяльність Генеральної прокуратури.

Водночас Луценко визнав, що народні депутати відвідують його у Генеральній прокуратурі.

«Депутати бувають на території Генпрокуратури. На жаль, не тільки за повісткою. У моєму кабінеті, і я вважаю це нормальним», – додав він.

Департамент Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури неформально називають «департаментом Кононенка-Грановського» на честь депутатів від президентської політсили «Блок Петра Порошенка». Їхній вплив на Генеральну прокуратуру, очолювану колишнім керівником фракції БПП Юрієм Луценком, неодноразово описувався у численних журналістських розслідуваннях.