Сайдік: сторони домовилися відвести важке озброєння на Донбасі до 20 лютого

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що сторони домовилися відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі до 20 лютого.

«Сьогодні досягнуто угоду про відведення засобів, заборонених Мінськими домовленостями до 20 лютого», – сказав він.

За словами Сайдіка, наступне засідання Контактної групи заплановане на 1 березня.

На початку лютого під час останнього засідання Контактна група закликала сторони конфлікту на Донбасі до 5 лютого відвести важке озброєння від лінії розмежування.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.