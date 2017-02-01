У Мінську домовилися до 5 лютого відвести важку зброю від Авдіївки

Мінськ – У столиці Білорусі 1 лютого відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Переговори відбуваються на тлі активізації боїв біля Авдіївки з використанням гармат та систем залпового вогню «Град », унаслідок яких вже загинули десятки військових та цивільних осіб, а також зруйновано комунальну інфраструктуру.

Тема зупинення вогню біля Авдіївки була головною під час дискусії і в підгрупі з питань безпеки, і в самій Тристоронній контактній групі.

Розмова була важкою: представник Росії Борис Гризлов відразу заявив, що це Україна о 15-й годині почала обстріли. На що представник України Євген Марчук сказав: якщо о 15-й наші почали, то зранку відбулося 70 обстрілів наших селищ із важких озброєнь. Але врешті сторони дійшли до угоди про відведення важкого озброєння у місця базування.

Підсумком же обговорення стала заява Тристоронньої контактної групи і так званих ОРДО/ОРЛО (Окремі райони Донецької області та Окремі райони Луганської області) із закликом до зупинення вогню.

Заяву процитував журналістам посередник на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік: «Група спільно з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей України закликає: перше, до суворого дотримання і всеохоплюючого режиму зупинення вогню; друге, до 5 лютого 2017 року відвести озброєння, яке потрапляє під дію Мінських угод, на передбачену ними відстань, за відповідні лінії та у місця зберігання».

Контролювати відведення озброєнь має Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Але якихось санкцій за порушення цього документа немає, констатував посол Сайдік. Він також ухилився від відповіді на запитання, хто був ініціатором останнього загострення боїв біля Авдіївки.

Економічна підгрупа не засідала

Обговорювалася також проблема негайного відновлення в Авдіївці інфраструктури – опалення, водопостачання, забезпечення електрикою. Тристороння контактна група, зокрема, закликала сторони конфлікту сприяти зусиллям із відновлення водо- та енергопостачання, а також опалення, ремонту на об’єктах інфраструктури.

За словами речниці Леоніда Кучми Дарки Оліфер, представники ОРДО зобов’язані забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад, які відновлять водо-, газо- та електропостачання в районі Авдіївки.

Місто перебуває на межі гуманітарної та техногенної катастрофи, вся відповідальність за такий розвиток подій ляже на представників ОРДО

«Місто перебуває на межі гуманітарної та техногенної катастрофи, вся відповідальність за такий розвиток подій ляже на представників ОРДО», – заявила пані Оліфер.

Проблема залишається також у тому, що підгрупа з економічних питань цього дня знову не працювала – делегація України далі не хоче сідати за один стіл із посланим у цю підгрупу з окупованого Донецька Максимом Лещенком, проти якого в Україні порушено кримінальну справу за участь в незаконних збройних формуваннях.

Прогрес у переговорах про обмін полоненими

Сторони обмінялися поіменними списками полонених з обох сторін конфлікту. Як повідомив посол Мартін Сайдік, тепер списки верифікуються сторонами. Мова йшла також про тих, які після звільнення хочуть залишитися на території, контрольованій Україною, і треба знайти механізм для реалізації цього.

В українській делегації заявили, що в гуманітарній підгрупі вдалося зблизити позиції щодо звільнення незаконно утримуваних осіб.