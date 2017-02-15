Париж застерігає Росію від втручання у президентську кампанію у Франції

У Франції заявляють, що не приймуть втручання Росії чи будь-якої іншої країни у президентську кампанію. Про це 15 лютого заявив голова МЗС Франції Жан-Марк Еро.

«Ми не приймемо будь-якого втручання у наш передвиборчий процес ні від Росії, ні від іншої країни», – заявив Еро у парламенті.

За його словами, у разі необхідності Париж зможе запровадити «дії у відповідь».

Заява Жан-Марка Еро пролунала після того, як соратник проєвропейського кандидата на посаду президента Франції Емманюеля Макрона звинуватив Москву в кібератаці на електронну пошту штабу.

Генеральний секретар партії «En Marche!» Рішар Ферран заявив, що кандидат цієї партії на виборах президента Франції Емманюель Макрон є мішенню російських засобів інформації та інтернет-атак. Ці дії Москви мають на меті допомогти передвиборчим кампаніям прихильних до Росії кандидатів, вважають у партії Макрона.

Ферран, який сказав, що Москва прихильна до лідера ультраправих Марін Ле Пен і правоцентристського кандидата Франсуа Фійона, закликав уряд вжити заходів, щоб гарантувати відсутність «іноземного втручання» у вибори.

Проводячи паралель зі США, де спецслужби заявили про втручання Кремля у президентські вибори, Рішар Ферран сказав: «Американці побачили це, але занадто пізно».

У Кремлі заперечують ці звинувачення.

У Росії також раніше також відкидали звинувачення з боку США про використання Москвою кібернападів й інших методів для втручання в американські вибори 2016 року.