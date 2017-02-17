Родина слідчого Нацполіції володіє численним елітним майном – «Схеми»

Родичі заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України Дмитра Бута володіють двома квартирами на понад 200 квадратних метрів в елітному комплексі в Києві і будинком в селі Гореничі. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

У 2015 році дружина слідчого Дмитра Бута придбала дві квартири загальною площею понад 200 квадратних метрів, а також два гаражі. Про це йдеться в його офіційній декларації. Це майно розташоване в одному з найбільш елітних комплексів столиці – «Новопечерські липки». Також у власності родини є два автомобілі Volkswagen Touareg.

У 2016 році дружина Дмитра Бута подарувала дві квартири і два гаражі в «Новопечерських липках» своїй матері – тещі слідчого. При цьому Бут продовжує жити в цьому будинку.

За даними сайту «Гарна хата», у грудні 2014 року Дмитро Бут також став власником будинку на понад 300 квадратних метрів у селі Гореничі під Києвом. Та вже восени 2015 року подарував будинок своєму батькові Сергію Буту. За словами батька слідчого, будинок був початково куплений на його гроші, а не синові. За словами Сергія Бута, він більше ніж 20 років працював адвокатом, а тому нібито мав можливість придбати такий будинок. До того він працював міліціонером на Чукотці.

«Схеми» написали запит до Дмитра Бута з приводу майна його родини і двічі особисто просили про коментар. «Я сказав Вам, що не буду з Вами говорити», – сказав він журналістці перед входом до будівлі Міністерства внутрішніх справ України. Говорити на камеру він відмовився.

У 2016 році Дмитро Бут проходив переатестацію як співробітник Національної поліції, за результатами якої було ухвалене рішення про його невідповідність займаній посаді та звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність. Бут оскаржив висновки центральної атестаційної комісії та центральної апеляційної атестаційної комісії у судовому порядку в Окружному адміністративному суді міста Києва і поновився на посаді.

Згідно з деклараціями Дмитра Бута, в 2013 році сукупний дохід подружжя становив майже 244 тисячі гривень. У 2014 році вони заробили 2,3 мільйона гривень, майже вся сума – від продажу чи надання в оренду майна. У 2015 році, окрім зарплати, Бут отримав 175 тисяч гривень від надання в оренду майна своїй матері Тетяні Бут. Його дружина у 2015 заробила 350 тисяч гривень.