Поліція спростовує заяви учасників блокади на Донеччині про підготовку штурму.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, інформація, поширена активістами, не відповідає дійсності.

При цьому у відомстві зазначають, що сьогодні зранку до правоохоронців звернулися представники Донецької залізниці, які повідомили про відмову учасників блокади повернути захоплений раніше тепловоз.

«Машиніст у супроводі дільничного офіцера поліції прийшли сьогодні до місця блокування у Бахмуті і попросили передати їм тепловоз для того, аби вони могли його забрати. Їм відмовили», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, у цей час активісти підпалили перед тепловозом шини, через це прибули Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу, наразі за ним проводиться перевірка.

У «штабі блокади торгівлі з окупантами» раніше заявили, що є всі ознакипідготовки штурму активістів з боку силовиків.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.

У зв’язку з блокадою уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили через обмеження поставок вугілля антрацитової групи.