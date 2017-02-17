ЮНІСЕФ: на Донбасі мільйон дітей потребують невідкладної гуманітарної допомоги

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявляє, що на Донбасі мільйон дітей потребують невідкладної гуманітарної допомоги.

«Близько 200 тисяч з них досі проживають у межах 15 кілометрів від лінії конфлікту на сході України. 19 000 дітей у цій зоні наражаються на загрозу постраждати від мін та нерозірваних боєприпасів, а 12 000 – живуть у населених пунктах, що зазнають обстрілів щонайменше раз на місяць», – повідомляє організація на своїй офіційній сторінці в Facebook.

За даними Міністерства соціальної політики України, станом на жовтень 2016 року 68 дітей загинули, 158 були поранені за два роки збройного конфлікту на сході України.

У квітні минулого року у дослідженні ЮНІСЕФ повідомлялося, що понад 19% дорослих і дітей зі сходу України бували або жили на території, де могли бути міни.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».