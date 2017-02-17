Трамп повністю підтримує НАТО – Маттіс

Голова Пентагону Джейм Маттіс заявляє, що президент США Дональд Трамп повністю підтримує НАТО. При цьому Маттіс повторив заклик до членів альянсу, щоб вони збільшити оборонні видатки.

«Союзники НАТО визнали 2014 рік роком водорозділу. Ми більше не можемо заперечувати реальність. Ми всі бачимо, що загрози щодо нашого суспільства надходять з кількох фронтів», – сказав він 17 лютого на Мюнхенській безпековій конференції.

Маттіс запевнив присутніх на триденній конференції, що США не ухилятимуться від зобов’язань «забезпечити свободу» для наступних поколінь.

Під час зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбувалася у цього тижня у Брюсселі, Джеймс Маттіс наголосив, що усі члени НАТО мають робити в оборону пропорційні внески.