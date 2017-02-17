Іслямов підтвердив, що затриманий ФСБ громадянин України був добровольцем

Голова громадського об’єднання «Аскер» Ленур Іслямов підтверджує що затриманий російською ФСБ на межі з Кримом громадянин України Сеіт-Ібраім Зайтуллаєв входив до добровольчого батальйону, але два місяці тому відійшов від справ. Про це Іслямов повідомив кореспонденту Радіо Свобода 17 лютого.

Лунур Іслямов також розповів, що Зайтуллаєв талановитий музикант, «дуже переживав наші проблеми і нудьгував за батьками». За словами Іслямова, він планував вступати до технологічного інститут на території материкової України.

Раніше у п’ятницю російська сторона повідомила про затримання учасника українського добровольчого формування на межі з анексованим Кримом. У прес-службі прикордонного управління ФСБ Росії по Криму, створеного Москвою на окупованому півострові, повідомили, що громадянин України Сеіт-Ібраім Зайтуллаєв намагався потрапити до Криму в обхід пункту пропуску.

Російські силовики проти затриманого порушили справу за «незаконний перетин кордону».

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Київ і захід не визнають цього і вважають півострів й надалі українською територією.

З того часу російська влада почала арешти і переслідування українських і кримськотатарських активістів у Криму. Київ, Захід і міжнародні правозахисні організації неодноразово закликали припинити репресії.