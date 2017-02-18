Клімкін обговорив питання Криму й Донбасу з радником кандидата в президенти Франції Фійона

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на полях Мюнхенської безпекової конференції зустрівся з Бруно Ле Мером, який є зовнішньополітичним радником кандидата на посаду президента Франції Франсуа Фійона.

«Питання українського Криму і Донбасу важливі для команди Франсуа Фійона.Обговорили це з його зовнішньополітичним радником Бруно Ле Мером», – написав Клімкін 18 лютого у Twitter.

Франсуа Фійон, висуванець правої партії «Республіканці», 23 січня висловив переконання, що економічні санкції Європейського союзу щодо Росії, за його словами, цілковито неефективні, і закликав знайти інший спосіб для спілкування ЄС із Москвою. Фійон також заявив, що Україна робить недостатньо для того, щоб покласти край конфліктові на частині Донбасу.

За даними січневих опитувань громадської думки, Фійон мав найбільший шанс перемогти на президентських виборах у Франції цієї весни. За тими розрахунками, його опоненткою в другому турі мала стати ще одна представниця французького політикуму з проросійськими поглядами – лідерка «Національного фронту» Марін Ле Пен.

Але наприкінці січня сатиричне видання Le Canard Enchaine заявило, що дружина Фійона, Пенелопа, впродовж десяти років отримувала зарплату з депутатських фондів як помічниця свого чоловіка, однак, фактично не працювала.

Цей скандал спричинив падіння популярності Фійона, його наздогнав, а за деякими даними, й випередив у рейтингах колишній соціаліст, висуванець партії En Marche! («Вперед!») Еммануель Макрон. Його вважають чи не найкращим кандидатом для України, хоча Еммануель Макрон ще чітко не окреслив своє бачення зовнішньої політики Франції.

Франція, як і Німеччина, є учасником так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу, разом із Україною і Росією.