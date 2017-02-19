Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
19 Лютий 2017, Київ 11:17
Новини | Міжнародні

Китай заявляє про призупинення імпорту вугілля з Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігає за випробуванням балістичної ракети, 12 лютого 2017 року

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігає за випробуванням балістичної ракети, 12 лютого 2017 року

Дивитись коментарі

Китай заявив, що 19 лютого призупиняє імпорт вугілля з Північної Кореї.

Цей крок позбавить Північну Корею одного з основних джерел іноземної валюти. Це сталося після того, як 12 лютого Пхеньян провів випробування балістичної ракети, що суперечить заборонам Організації Об'єднаних Націй.

«[Китай] тимчасово зупиняє імпорт вугілля з Північної Кореї до кінця цього року», – йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі Китаю.

У заяві зазначається, що тимчасове припинення було оголошене відповідно до санкцій ООН.

Китай заборонив імпорт вугілля з Північної Кореї в квітні 2016 року, але ці обмеження дозволяли певні поставки для використання в цивільних цілях. Перед цим Вашингтон закликав Пекін продовжувати чинити тиск на Північну Корею задля припинення програми створення ядерної і балістичної зброї.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG