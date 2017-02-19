Китай заявляє про призупинення імпорту вугілля з Північної Кореї

Китай заявив, що 19 лютого призупиняє імпорт вугілля з Північної Кореї.

Цей крок позбавить Північну Корею одного з основних джерел іноземної валюти. Це сталося після того, як 12 лютого Пхеньян провів випробування балістичної ракети, що суперечить заборонам Організації Об'єднаних Націй.

«[Китай] тимчасово зупиняє імпорт вугілля з Північної Кореї до кінця цього року», – йдеться у повідомленні Міністерства торгівлі Китаю.

У заяві зазначається, що тимчасове припинення було оголошене відповідно до санкцій ООН.

Китай заборонив імпорт вугілля з Північної Кореї в квітні 2016 року, але ці обмеження дозволяли певні поставки для використання в цивільних цілях. Перед цим Вашингтон закликав Пекін продовжувати чинити тиск на Північну Корею задля припинення програми створення ядерної і балістичної зброї.