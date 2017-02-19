Поліція охороняє громадський порядок під будівлею АП, силу до активістів не застосовують – Фацевич

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Голова патрульної поліції Києва Олександр Фацевич заявив, що в неділю ввечері поліція здійснює охорону громадського порядку біля будівлі Адміністрації президента без застосування сили до активістів на вулиці Інститутській у Києві.
«Це охорона громадського порядку. Ніхто нікого не бив», – заявив Фацевич на запитання журналістів, чому кордон з правоохоронців не дозволив розмістити намет біля Адміністрації президента прихильникам торговельної блокади.
Близько 19-ї години між протестувальниками і поліцією почалася тиснява і словесні перепалки. Чутні були також звуки від петард. На місці перебували народні депутати Семен Семенченко та Єгор Соболєв.
Сьогодні прихильники торговельної блокади розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планують зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента у Києві. Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Таким чином вони вимагають від президента і провладних сил не перешкоджати блокаді ОРДЛО і припинити будь-яку торгівлю з окупованими районами Донбасу.
В акції беруть участь бійці добровольчих батальйонів, зокрема «Донбас», «Айдар» та ОУН, громадські активісти.
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