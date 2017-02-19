Соболєв повідомив про затримання командира батальйону «ОУН» Коханівського на акції у Києві

Командира батальйону «ОУН» Миколу Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу, повідомив Радіо Свобода народний депутат від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв.

За його словами, Коханівського відвезли у автозаку. Як передає кореспондент Радіо Свобода, поліція також затримала ще щонайменше 7 осіб.

Це сталося після того, як частина протестувальників рушила ввечері в бік майдану Незалежності від вулиці Інститутської. Як і біля Адмінстрації президента, неподалік Європейської площі між активістами і правоохоронцями сталися незначні сутички. Офіційної інформації про постраждалих немає.

Поліція наразі не підтверджує і не спростовує затримання будь-кого під час акцій у центрі Києва.

Близько 19-ї години неділі між протестувальниками і поліцією почалася тиснява і словесні перепалки на вулиці Інститутській. Правоохоронці не дозволили розмістити мітингувальникам намет біля Адміністрації президента. Потім частина активістів рушили з урядового кварталу в центр міста.

В недільній акції беруть участь бійці добровольчих батальйонів, зокрема «Донбас», «Айдар» та ОУН, громадські активісти.

Сьогодні прихильники торговельної блокади розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента у Києві. Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Таким чином вони вимагають від президента і провладних сил не перешкоджати блокаді ОРДЛО і припинити будь-яку торгівлю з окупованими районами Донбасу.