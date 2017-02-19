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19 Лютий 2017, Київ 21:47
Новини | Політика

Соболєв повідомив про затримання командира батальйону «ОУН» Коханівського на акції у Києві

Кордон поліції неподалік Європейської площі перегородив шлях учасникам акції на підтримку торговельної блокади, Київ, 19 лютого 2017 року

Кордон поліції неподалік Європейської площі перегородив шлях учасникам акції на підтримку торговельної блокади, Київ, 19 лютого 2017 року

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Командира батальйону «ОУН» Миколу Коханівського затримала поліція під час акції у центрі Києва на підтримку торговельної блокади окупованого Донбасу, повідомив Радіо Свобода народний депутат від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв.

За його словами, Коханівського відвезли у автозаку. Як передає кореспондент Радіо Свобода, поліція також затримала ще щонайменше 7 осіб.

Це сталося після того, як частина протестувальників рушила ввечері в бік майдану Незалежності від вулиці Інститутської. Як і біля Адмінстрації президента, неподалік Європейської площі між активістами і правоохоронцями сталися незначні сутички. Офіційної інформації про постраждалих немає.

Поліція наразі не підтверджує і не спростовує затримання будь-кого під час акцій у центрі Києва.

Близько 19-ї години неділі між протестувальниками і поліцією почалася тиснява і словесні перепалки на вулиці Інститутській. Правоохоронці не дозволили розмістити мітингувальникам намет біля Адміністрації президента. Потім частина активістів рушили з урядового кварталу в центр міста.

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В недільній акції беруть участь бійці добровольчих батальйонів, зокрема «Донбас», «Айдар» та ОУН, громадські активісти.

Сьогодні прихильники торговельної блокади розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента у Києві. Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Таким чином вони вимагають від президента і провладних сил не перешкоджати блокаді ОРДЛО і припинити будь-яку торгівлю з окупованими районами Донбасу.

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