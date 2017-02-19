Через сутички у центрі Києва затримали 5 осіб, травмовані двоє правоохоронців – поліція

В управлінні Національної поліції у місті Києві повідомили, що після сутичок ввечері між активістами і правоохоронцями у столиці було затримано 5 осіб, травмовані двоє правоохоронців. Про це йдеться в повідомленні на сайті поліції.

«Близько 19-ї години учасники акції прибули до Адміністрації президента, де між та правоохоронцями виникла словесна перепалка і штовханина. Згодом частина активістів повернулися до Європейської площі: біля встановленого пункту пропуску кілька осіб почали провокувати правоохоронців та зламали металеву рамку. Під час сутички поліцейські затримали кількох активних учасників», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в поліції, в райвідділки доставили п’ятьох осіб. Внаслідок сутичок постраждав один правоохоронець і співробітниця патрульної поліції. Інформація про потерпілих уточнюється.

У поліції поки не коментували затримання голови добровольчого батальйону «ОУН» Миколи Коханівського.

За фактом травмування силовиків розпочато кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, додали в поліції.

19 лютого вдень біля стели Незалежності у Києві відбулося «віче» прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з переважно представників добровольчих батальйонів («Донбас», «Айдар» та ОУН). Після цього активісти перемістилися в урядовий квартал, до будівлі Адміністрації президента. Там вони розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента до виконання своїх вимог щодо повної зупинки торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Втім правоохоронці завадили активістам і деяким народним депутатам розгорнути такий намет. Після словесної перепалки і штовханини більшість пікетувальників рушила вулицею Грушевського до майдану Незалежності. Але неподалік Європейської площі шлях їм перегородив кордон поліції. Після чергових сутичок поліція затримала кількох осіб, серед яких, як повідомили активісти і депутат Єгор Соболєв, був і голова добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський.

Станом на вечір неділі активісти у центрі Києва розійшлися.