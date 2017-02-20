У Херсоні нагородили 33 учасників оборони Дебальцева

Тридцять трьох жителів Херсонської області у День пам’яті героїв Небесної сотні нагородили медаллю «За оборону міста Дебальцеве».

Як розповів керівник громадської організації «Товариство воїнів АТО Херсонської області» Андрій Марчук, подання про нагородження військових, які служать та живуть на Херсонщині, направила до органів влади їхня організація, майже усі нагороджені – рядові й сержанти.

«Дебальцівська операція, те, що під час її вдалося задавити наступ російсько-терористичних військ – це подвиг солдатів та сержантів, і нагороджувати треба саме їх. Серед нагороджених – представники різних родів військ: мотострілкові, артилерія, танкові війська, морська піхота…», – повідомив Марчук.

За двох нагороджених, сержантів Сергія Хоменко (загинув) та Руслана Голіка (пропав без вісті) нагороди отримали члени родин.

18 лютого 2015 року розпочалась операція виведення українських військових підрозділів з Дебальцевського плацдарму. лютого 2015 року Юрій Бірюков повідомив, що під час боїв на Дебальцівському плацдармі загинули 179 українських військовослужбовців.

Дебальцеве є містом з великим залізничним вузлом, яке лежить на автошляху міжнародного значення М04, що поєднує Луганськ з Донецьком.

Усього у бойових діях брали участь 5,5 тисяч жителів Херсонської області, з яких загинули 105 військових.

За даними Генштабу, станом на лютий від початку конфлікту на Донбасі загинули 2197 українських військовослужбовців.