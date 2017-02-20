Письменник і видавець Іван Малкович отримав Шевченківську премію з літератури за книгу «Подорожник з новими віршами».

У номінації «музичне мистецтво» переможницею стала Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведная душе...», хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені»), у номінації «візуальне мистецтво» – Микола Малишко (проект «Лінія», скульптура), кіномистецтво – Степан Коваль (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).

Національна премія України імені Тараса Шевченка присуджується в кількох номінаціях, зокрема «Література», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Публіцистика і журналістика», «Кінематографія», «Музичне мистецтво», «Театральна мистецтво», «Концертно-виконавське мистецтво», «Народне і декоративно-прикладне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Однак щорічно присуджується не більше ніж 5 національних премій (не більше від однієї у кожній з номінацій).

Розмір грошової премії, яку отримують лауреати, щороку встановлюється згідно з указом президента.