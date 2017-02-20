Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у Нью-Йорку

У Нью-Йорку помер постійний представник Росії при Організації Об’єднаних Націй Віталій Чуркін.

«МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, у Нью-Йорку раптово помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Видатний російський дипломат пішов з життя на робочому посту», – мовиться у повідомленні російського МЗС.

Про причини смерті Віталія Чуркіна наразі не повідомляють.

Віталій Чуркін народився 21 лютого 1952 року у Москві. Радянський і російський дипломат. Від 2006 року був постійним представником Росії при Організації Об’єднаних Націй і у Раді безпеки ООН.