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20 Лютий 2017, Київ 20:16
Новини | Міжнародні

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у Нью-Йорку

Віталій Чуркін

Віталій Чуркін

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У Нью-Йорку помер постійний представник Росії при Організації Об’єднаних Націй Віталій Чуркін.

«МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, у Нью-Йорку раптово помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Видатний російський дипломат пішов з життя на робочому посту», – мовиться у повідомленні російського МЗС.

Про причини смерті Віталія Чуркіна наразі не повідомляють.

Віталій Чуркін народився 21 лютого 1952 року у Москві. Радянський і російський дипломат. Від 2006 року був постійним представником Росії при Організації Об’єднаних Націй і у Раді безпеки ООН.

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